Alpen: Mit den Osterferien wird die B58 bis Juni Baustelle

Mit Beginn der Osterferien wird's für 16.000 Autofahrer (Stand: 2015), die täglich zwischen Wesel und Alpen unterwegs sind, wenig komfortabel. Am ersten Ferientag, Montag, 26. März, kommen die Straßenbauer und beginnen mit der großangelegten Sanierung der B 58 (Weseler Straße) zwischen der Grünthal-Kreuzung und der Ortszufahrt nach Büderich (alte B 58).

Die Arbeiten dauern, so ist es vorgesehen, bis Anfang Juni. Es handelt sich um den dritten und abschließenden Sanierungsabschnitt der B 58 zwischen der Anschlussstelle zur A 57 und der Büdericher Umgehung (B 58 n). Anlass für die 2,6 Kilometer lange Schluss-Etappe, so erläuterte es Christoph Angenendt von Straßen NRW gestern im Gespräch mit unserer Redaktion, sei der marode Zustand des Radweges an der Nordseite der Bundesstraße.

Große Bäume entlang der geraden Piste hätten im Untergrund gearbeitet, seien aber vermutlich nicht die einzige Ursache für die Schäden. Bei der grundlegenden Erneuerung der Spur für Radler werden, anders als auf den vorherigen Abschnitten, bei der Gelegenheit nicht die komplette Fahrbahn der Bundesstraße, sondern lediglich die schafhaften Stellen behoben. Rund zehn Bereiche bekämen auf einer Länge von 100 bis 200 Metern lediglich eine neue Asphaltschicht.

Tiefgreifender aber wird's zu Beginn der mit rund 1,7 Millionen Euro kalkulierten Maßnahme im Bereich der Kreuzung mit der K 14 (Borther Straße). Hier spüren auch weniger aufmerksame Autofahrer Dellen, weil die Trasse im Laufe der vielen Jahre abgesackt ist. Hier wird die B 58 auf einer Länge von 400 Metern tiefgreifend erneuert. Damit geht's gleich zu Beginn der Osterferien los. Dann ist die Kreuzung bis Samstag, 7. April, komplett dicht.

Während der kompletten zweieinhalbmonatigen Bauzeit fließt der Verkehr ab Grünthal nur noch in eine Richtung - nach Wesel. In umgekehrter Richtung schildert Straßen NRW eine Umleitung aus. Der Weg führt über die vor nicht allzu langer Zeit sanierte Xantener Straße (L 460) bis Birten und von da aus weiter über die B57 nach Menzelen und weiter bis Grünthal.

Weil Straßen NRW durch die Umleitung an den Kreuzungen mit Signalanlagen ein erheblich gesteigertes Verkehrsaufkommen erwartet, werden an der Ampel in Birten die Grünphasen für Linksabbieger und an der in Grünthal für Rechtsabbieger und Richtung Rheinberg verlängert, um den Abfluss möglichst störungsfrei zu gewährleisten.

Auf der L 460 in Ginderich wird auf Höhe der Spedition Imgrund eine Baustellenampel installiert, um hier aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens eine gefahrlose Querung sicherzustellen.

