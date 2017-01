Rheinberg: Vorbereitungen für die Oberstufe laufen

Uwe Plien (up) ist Redakteur in der Redaktion Rheinberg.

Im August, wenn das Schuljahr 2017/2018 beginnt, fängt ein neues Kapitel an der Europaschule an: Der erste Jahrgang der seit 2011 bestehenden Schule rückt in die Oberstufe. Die Vorbereitungen dafür laufen längst auf Hochtouren. Am Samstag präsentierte sich die Schule beim Tag der offenen Tür mit ihren Angeboten.

Die Europaschule - eine Gemeinschaftsschule - geht den G 9-Weg. Das heißt: Die Oberstufe erstreckt sich über die Jahrgänge 11 bis 13. "Wir bekommen eine gymnasiale Oberstufe", sagt Martin Reichert, als Didaktischer Leiter mitverantwortlich für die inhaltliche Ausrichtung der Schule. Das bedeutet: Ob G8 wie an den meisten Gymnasien oder G9 - die beiden Systeme sind kompatibel, die Durchlässigkeit ist gegeben, so dass Schüler durchaus auch wechseln können.

Carina Kaldewey gehört zu einer Gruppe von 12 bis 15 Lehrern an der Europaschule, die einen freiwilligen Arbeitskreis zur Vorbereitung der Oberstufe bilden. "Wir planen und koordinieren die Dinge, um auf die neue Herausforderung vorbereitet zu sein", sagt die junge Pädagogin. "Die Lehrpläne stehen bereits."

Direktor Norbert Giesen hat die bedeutsame Vergrößerung des Kollegiums im Blick. "Unser Ziel ist es, dass 40 Prozent unseres Kollegiums Lehrer mit Sek-II-Abschluss sind", sagt er. "Da müssen wir hinkommen. Momentan sind wir davon noch weit entfernt: Wir haben 88 Lehrer, davon 21 für die Sekundarstufe II." Gerade erst hat er deswegen Gespräche mit der Bezirksregierung Düsseldorf geführt.

Nicht nur die Lehrer, auch die Schüler können sich frühzeitig auf die Oberstufe vorbereiten. Der Tag der offenen Tür am Samstag war nur der erste Schritt in ein umfassendes Informationsangebot. Im März geht es weiter mit Informationsabenden und Beratungsstunden, bevor Anfang Juli Methoden- und Orientierungswochen für die Sekundarstufe II anstehen. Am 30. August folgt dann der erste Schultag für die Elfer-Pioniere.

Die Schulleitung muss derzeit noch mit Unbekannten rechnen. "Wir haben ja keine Ahnung, wie viele Schüler sich für die Oberstufe anmelden", so Norbert Giesen. "Ich denke, dass im ersten Jahr 60 bis 75 realistisch sind, weil unser Angebot sich ja erst noch herumsprechen muss." Grundsätzlich können sich alle Schüler anmelden, die nach der Klasse 10 den Qualifikationsvermerk in der Tasche haben. Natürlich in erster Linie die eigenen Schüler, die bereits großes Interesse an einer Fortsetzung ihrer Laufbahn im eigenen Haus erkennen lassen. Thomas Ververs, Christian Schmidt und Carina Kaldewey spüren, dass sie als Beratungslehrer zunehmend gefragt sind. "Die Beratung wird gut angenommen", sagt Carina Kaldewey. Welche Grund- und Leistungskurse an der Europaschule angeboten werden, ergibt sich durch das Wahlverhalten der Schüler und die Fächerkombination der Lehrer. Auf einige Schwerpunkte hat sich die Europaschule allerdings konzentriert, und für die soll kräftig die Werbetrommel gerührt werden. So peilen die Verantwortlichen unter anderem Leistungskurse für Sport und Technik beziehungsweise Naturwissenschaften an. "Grundsätzlich gibt es bei uns das gleiche Fächerangebot wie an Gymnasien", unterstreicht Norbert Giesen.

Was die räumliche Situation angeht, so soll die Oberstufe bis zur Fertigstellung des Erweiterungsbaus im Obergeschoss der Schule eine eigene "Heimat" finden: sieben Klassenräume, einen eigenen Aufenthaltsraum und einen Computerraum mit WLAN-Anschluss.

Die Anmeldungen zur Oberstufe werden vom 4. bis zum 10. Februar entgegengenommen.

Kontakt: Telefon 02843 97070 oder oberstufe@europaschule-rheinberg.de. www.europaschule-rheinberg.de

Quelle: RP