Solingen: Kaiser's in Wald wird zu einem Netto-Markt

Filialen Foche und Kronprinzenstraße gehen an Edeka. Sämtliche Mitarbeiter werden übernommen. Von Martin Oberpriller

Für die Angestellten ist es nach Monaten des Bangens eine ausgesprochen gute Nachricht. Alle Mitarbeiter der drei Kaiser's-Filialen in Solingen werden ihre Arbeitsplätze behalten. Das bestätigten gestern - unabhängig voneinander - das Unternehmen Edeka sowie dessen Discounter-Tochter Netto, die die Geschäfte in der Klingenstadt fortführen werden.

Dabei werden sich die Kunden der Filiale an der Friedrich-Ebert-Straße in Wald, die lange Zeit auf der Kippe zu stehen schien, allerdings auf größere Veränderungen einstellen müssen. Denn der dortige Kaiser's-Markt wird in einen Discounter umgewandelt. Man werde den Supermarkt in das eigene Filialnetz integrieren, hieß es am Donnerstag aus der Netto-Zentrale im oberpfälzischen Maxhütte-Haidhof. "Im Rahmen der Integration der Kaiser's-Filialen übernimmt Netto alle Mitarbeiter", sagte eine Unternehmenssprecherin, die weiter betonte, die Umwandlung des alten Geschäftes in einen Discounter werde zum Ende des ersten Quartals 2017 abgeschlossen sein.

Zu diesem Zeitpunkt sollen in den zwei anderen bisherigen Kaiser's-Filialen in Solingen, die an der Focher Straße beziehungsweise an der Kronprinzenstraße liegen, die Veränderungen ebenfalls schon sichtbar sein. Beide Geschäfte, die erst vor einigen wenigen Jahren ihr heutiges Aussehen erhielten, gehen an Edeka über, das dort zukünftig mit eigenen Supermärkten vertreten sein wird. Auch an der Foche sowie an der Kronprinzenstraße werden sämtliche Mitarbeiter weiterbeschäftigt.

Wobei noch nicht abschließend feststeht, wann der Edeka-Schriftzug an den modernen Ladenlokalen zu sehen sein wird. "Wir gehen augenblicklich davon aus, dass die zunächst einmal notwendige logistische Integration bis Ende Februar abgeschlossen sein wird", sagte ein Unternehmenssprecher am Donnerstag.

Quelle: RP