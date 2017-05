Solingen: Schule Central: Grüne verlangen Antworten der Stadt

Die Solinger Grünen wollen von der Verwaltung wissen, inwieweit im Streit um den Umzug der Hauptschule Central sämtliche Unterbringungsmöglichkeiten geprüft worden sind. Aus diesem Grund hat die Fraktion der Partei für die nächste Sitzung des Stadtrates eine Anfrage eingereicht.

In dieser wird unter anderem Auskunft darüber verlangt, ob die betroffenen rund 80 Schüler der heutigen neunten Klassen nach den Sommerferien in die Gebäude der Bergischen Ganztagsschule oder zur ehemaligen Schule an der Elsa-Brandström-Straße übersiedeln können.

"Hat sich eine sinnvolle Alternative zum Umzug der Hauptschule Central zum Standort Krahenhöhe ergeben?", fragen die Grünen. Der Hintergrund: Die Stadtverwaltung will den letzten Schülerjahrgang der 2018 auslaufenden Schule ab Herbst in Krahenhöhe zusammen mit Jugendlichen der Hauptschule Höhscheid unterrichten. Für diese Pläne verantwortlich zeichnet dabei die zuständige Schuldezernentin Dagmar Becker (Grüne).

(or)