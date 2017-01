später lesen Oberbürgermeister Tim Kurzbach Auf Streife mit der Solinger Polizei Teilen

13.20 Uhr: Die Polizeikommissare Benedikt Blogs und Susanne Than haben ihren letzten Einsatz am Vormittag beendet und fahren mit ihrem Streifenwagen auf dem Parkplatz vor der Polizeiinspektion an der Kölner Straße vor. Heute durfte ein Praktikant die beiden begleiten - Oberbürgermeister Tim Kurzbach. Um 6.15 Uhr am Morgen hat sein "Tagespraktikum" bei der Polizei begonnen, und zwar mit der Einweisung der Frühschicht. Den ganzen Vormittag begleitete er die beiden Beamten auf ihren Einsätzen. Darunter gab es auch eine Festnahme, ansonsten verlief der Vormittag eher ruhig.