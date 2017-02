Tönisvorst: Erste Erfahrungen als Radioreporter auf Schulhof

"Nimm dich ernst, bleib souverän, dann nimmt dich auch dein Gegenüber ernst", sagt Thomas Bruchhausen zu den Schülern der 7e des Michael-Ende-Gymnasiums Tönisvorst. Der Mann von "Exlex", einem Bürgerfunk aus Mönchengladbach, ist in die Klasse gekommen, um den Zwölf- und Dreizehnjährigen Medienkompetenz am Beispiel des Mediums Radio zu vermitteln. Wie kommen Nachrichten ins Radio? Nach welchen Kriterien werden Themen ausgesucht? Wie werden Interviews geführt?

Letzteres können die Schüler selber ausprobieren. Mit Aufnahmegerät, Kopfhörern, Mikrofon und Fragekarten ausgestattet, gehen die Siebtklässler in der Pause auf andere Schüler zu, interviewen Lehrer, Sekretärinnen und den Schulleiter Paul Birnbrich. "Aufregend" findet Anna das, "spannend" sagt Ben. "Kann ich auch sagen, ich bin vom Fernsehen?", fragt Katy. "Wenn du fakest und was behautest, was nicht stimmt, tut es dein Gegenüber auch", antwortet Thomas Bruchhausen.

Im nächsten Schuljahr will Lehrerin Tanja Mülleneisen mit den Schülern am Projekt "Zeitung in der Schule" teilnehmen. Dann lernen die Jugendlichen in Zusammenarbeit mit der Rheinischen Post den Printjournalismus kennen.

(wic)