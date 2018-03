Viersen: Kletterwald wird neu aufgebaut

Rabatt für Tickets im Kletterwald

Neueröffnung Zum Start am 3. April werden sechs Parcours und 70 Elemente angeboten. Ob der Kletterwald in Zukunft zu den früheren 110 Elementen in neun Parcours zurückkehren kann, steht noch nicht fest.

Tickets Zu Beginn der Saison gibt es 20 Prozent Rabatt auf alle Tickets. Preise, Reservierungen und weitere Informationen telefonisch unter 02153 1389844 oder im Netz unter kletterwald.net