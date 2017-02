später lesen Viersen Polizei spricht an Altweiber 79 Platzverweise aus FOTO: Busch Franz-Heinrich sen. FOTO: Busch Franz-Heinrich sen. 2017-02-24T22:37+0100 2017-02-25T00:00+0100

Die Polizei hat an Altweiber insgesamt 79 Platzverweise ausgesprochen - die meisten davon in Dülken. Weil 16 Feiernde den Platzverweis missachteten, wurden sie in Gewahrsam genommen. Unterstützt wurde die Kreispolizei von einer Einsatzhundertschaft.

