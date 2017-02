Das „Quartier Latin“ (Viele nennen es nur „Bei Axel“ nach dem früheren Besitzer) hat in Kaldenkirchen Tradition: als Treffpunkt, Organisator von Festivals und Bikertreffen. Das Team um Mark, Meat, Pepe und Röschen kann in diesem Jahr auf 25 Jahre hinter der Theke zurückblicken. Das wird am 10. und 11. Februar gefeiert –... mehr

Das „Quartier Latin“ (Viele nennen es nur „Bei Axel“ nach dem früheren Besitzer) hat in Kaldenkirchen Tradition: als Treffpunkt, Organisator von Festivals und Bikertreffen. Das Team um Mark, Meat, Pepe und Röschen kann in diesem Jahr auf 25 Jahre hinter der Theke zurückblicken. Das wird am 10. und 11. Februar gefeiert – „Für alle, die Platz finden“, sagt Mark Dors. Am Freitag gibt es Cocktail's und schräge Töne von den Schrammletten, am Samstag spielen Jancee mit Hot'es im Gepäck.Die Studenten Till Kreutzer (l.) und Marius Panzer haben im Quartier Latin das zweite Wohnzimmer gefunden. weniger