Viersen Stacheldraht auf Feldweg gespannt - Zeugen gesucht 2017-04-28T20:12+0200 2017-04-29T00:00+0200

Fußgänger haben am Donnerstagmorgen im Rahser Stacheldraht entdeckt, der über einen Feldweg gespannt war. Wie die Polizei gestern mitteilte, war der Draht in einer Höhe angebracht, in der er vor allem für Radfahrer sehr schwer zu erkennen gewesen wäre.