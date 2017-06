Im Prozess um den Tod des fünfjährigen Luca aus Viersen hat das Gericht sein Urteil gesprochen. Sein Stiefvater wurde zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt, seine Mutter soll für zwei Jahre und acht Monate ins Gefängnis. Von Nadine Fischer, Mönchengladbach

Lucas Stiefvater Martin S. wurde wegen Totschlags und Körperverletzung sowie schwerer Körperverletzung verurteilt, Lucas Mutter Amanda Z. wegen Misshandlung von Schutzbefohlenen durch Unterlassen. Der Anwalt von Martin S. kündigte an, in Revision gehen zu wollen. Die Verteidigung von Martin S. hatte auf Freispruch plädiert, weil sie die Schuld des Angeklagten nicht eindeutig nachgewiesen sah. Der Anwalt von Amanda Z., der für seine Mandantin eine Bewährungsstrafe gefordert hatte, gab an, er überlege ebenfalls, in Revision zu gehen.

"Luca ist ganz am Ende erwürgt worden", sagte der Vorsitzende Richter des Landgerichts in Mönchengladbach in seiner Urteilsbegründung. Lange war unklar gewesen, welche Verletzung des kleinen Jungen zu dessen Tod geführt hatte. Laut Anklage hatte Lucas Stiefvater den Fünfjährigen im Oktober 2016 so heftig geschlagen, dass das Kind ein Schädel-Hirn-Trauma und weitere innere Verletzungen erlitt. Außerdem hatte der 27-Jährige den Jungen gewürgt.

Der 27-jährige Martin S. soll Luca schon vorher geschlagen haben, worauf das Jugendamt das Kind in seine Obhut nahm. Nach der angeblichen Trennung von dem Angeklagten durfte der Junge dann wieder zur Mutter. Sie musste aber den Kontakt zu dem Angeklagten unterbinden.

Mit Material von dpa.

(lsa)