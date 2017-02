später lesen Wermelskirchen Wasserschaden - Blitzer außer Rand und Band 2017-02-28T17:58+0100 2017-03-01T00:00+0100

Sturm und Regen hatten an Weiberfastnacht nicht nur den Jecken zugesetzt. Auch der Blitzer in Hückeswagen-Kammerforsterhöhe erlitt einen Wasserschaden und blitzte in der Folge alles, was ihm vor die Linse kam.

