später lesen Wermelskirchen Hunderten Kröten das Leben retten FOTO: T. Demski FOTO: T. Demski 2018-03-11T15:13+0100 2018-03-12T00:00+0100

Ihre Reise ist beschwerlich. Bis zu einen Kilometer legen die Kröten aus dem Eschbachtal jedes Jahr hinter sich. Sie verlassen ihre gemütliche Höhle in den Wäldern am Aschenberg, um am Teich im Tal zu laichen. Vor zwölf Jahren machten sich etwa 600 Tiere auf den Weg, inzwischen sind es fast 2000 Erdkröten. Und das ist vor allem den Naturschützern zu verdanken. Denn sie helfen den Tieren über die Straße.