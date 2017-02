später lesen Wesel Gabalier und Kaiser bei Bislicher Frauen FOTO: : Hermann FOTO: : Hermann 2017-02-24T18:32+0100 2017-02-25T00:00+0100

Am Ende hielt es die Bislicher Frauen nicht mehr auf ihren Sitzen. Sie bejubelten Schlagersänger Andreas Gabalier, der in Person von Lydia Giesen seinen Hit "I sing a Liad für di" zum Besten gab und dabei von einem in Dirndln gewandeten Frauenchor begleitet wurde. Von Michael Elsing