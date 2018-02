Schermbeck: Gourmetfest findet nun doch wieder statt

Vom 6. bis 8. Juli wird "Schermbeck genießen" sicherlich wieder zahlreiche Besucher auf den Rathausvorplatz locken. Von Helmut Scheffler

Anders als 2017 wird das Gourmetfest "Schermbeck genießen" in diesem Jahr doch wieder stattfinden. In der Zeit vom 6. bis 8. Juli dürfte - gutes Wetter vorausgesetzt - das 15. Genießerfest wieder Tausende Besucher ins Herz der Gemeinde locken. Höhepunkt des Festes wird die Genießernacht am Samstag, 7. Juli, sein, die mit einem See-Feuerwerk um 23 Uhr beendet wird. Parallel zu "Schermbeck genießen" wird es am Sonntag, 8. Juli, einen verkaufsoffenen Sonntag geben, so dass es für die Besucher die Möglichkeit gibt, vom Festplatz auf dem Rathausvorplatz einen Bummel über die Mittelstraße zu machen.

Als im vergangenen Jahr "Schermbeck genießen" nicht mehr veranstaltet wurde, da machte sich bei einem Großteil der Bevölkerung eine tiefe Enttäuschung breit. Nach den wetterbedingten Umsatzausfällen im Jahre 2016 hatten einige Wirte ihre Teilnahme für 2017 abgesagt. Ein weiterer Grund lag in dem erheblichen Aufwand, der durch Personalkosten und Leihgebühren für das Küchen-Equipment anfiel.

Der Ausfall des Festes hatte Konsequenzen für das früher parallel veranstaltete Sommerstraßenfest der Werbegemeinschaft. Es fehlte einfach als Zugpferd "Schermbeck genießen", das jahrelang samstags neben vielen kulinarischen Genüssen auch ein großes Feuerwerk zu bieten hatte.

Nach den Sommerferien 2017 trafen sich der Veranstalter und Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung, der Werbegemeinschaft und des Gemeindemarketingvereins "Wir sind Schermbeck". Die Rahmenbedingungen fürs Weitermachen wurden besprochen.

Am Ende stand fest: Wenn die finanziellen Rahmenbedingungen stimmen und die Zusagen der Gastronomiebetriebe vorliegen, dann wird 2018 das Fest "Schermbeck genießen" zum 15. Mal stattfinden. Wie aus dem Kreis der beteiligten Gruppierungen mitgeteilt wird, hat die Zusammenarbeit mit dem langjährigen Veranstalter, der in Schermbeck ansässigen Firma Wirtz Design, der Werbegemeinschaft, dem Verein "Wir sind Schermbeck",Bürgermeister Mike Rexforth, Wirtschaftsförderer Friedhelm Koch und mit einigen Gastronomiebetrieben hervorragend funktioniert. Darüber soll eine Pressekonferenz im Laufe des Monats März informieren.

Bislang ist lediglich bekannt, dass es 14 Stände, insgesamt 52 Gerichte und etwa 1500 Sitzplätze geben wird.

Quelle: RP