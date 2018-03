Ein Ehemann soll in einer Wohnung in Wesel seine Frau getötet und sich danach selbst schwer verletzt haben. Nun ermittelt eine Mordkommission.

Wie eine Sprecherin der zuständigen Staatsanwaltschaft Duisburg unserer Redaktion bestätigte, ermittelt die Polizei wegen eines Tötungsdelikts, das sich in der vergangenen Nacht in Wesel ereignete. Nähere Angaben zur Tat machte die Sprecherin nicht. Am Mittag wollen Polizei und Staatsanwaltschaft ausführlich über die Tat informieren.

Nach Informationen unserer Redaktion tötete ein Mann am Samstagabend gegen 21 Uhr in einer Wohnung seine Ehefrau und verletzte sich danach selbst schwer. Die Tat ereignete sich in einem Haus an der Diersfordter Straße. Bis in die Nacht nahmen Polizisten Spuren am Tatort auf. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Dem Vernehmen nach schwebt er nicht in Lebensgefahr.

(sef)