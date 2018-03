Wesel: Nostalgiezug pendelt wieder zu Ostern

Saisonauftakt beim Historischen Schienenverkehr Wesel: Traditionell ist am Osterwochenende der Weseler Stadt-Express des Vereins unterwegs. Der Nostalgiezug pendelt am Sonntag, 1., und Montag, 2. April, im Zwei-Stunden-Takt ab 10.30 Uhr.

Los geht es von der Rheinpromenade über die Hafenbahn zum Alten Wasserwerk auf dem Fusternberg, in dem bei einem 20-minütigen Aufenthalt die Dampfmaschine vorgeführt und erklärt wird. Danach geht es mit dem Zug weiter in die Hohe Mark und zurück zum Rhein. Den ausführlichen Fahrplan und Tickets gibt es unter www.hsw-wesel.de oder beim Schaffner. Kaffee und kalte Getränke können im Zug zu familienfreundlichen Preisen erworben werden. Auch für den Spargel-Express am Sonntag, 29. April, gibt es noch Fahrkarten.

Quelle: RP