Wesel: Revierförster jagt Baumsprayer

Mit Buchstaben kennzeichnet Michael Herbrecht Bäume mit und ohne Zukunft. Ein vermeintlicher Naturfreund arbeitet mit schwarzem Spray nach. Das bereitet den Forstamtsleuten mehr Arbeit.

Wenn sich Revierförster Michael Herbrecht für das neue Jahr etwas wünschen würde, dann wäre es, einmal den unbekannten Baumfreund zu treffen, der immer wieder nachts im Hünxer Wald sein Unwesen treibt. Mit einer Spraydose besprüht der Unbekannte dort die Bäume - wohl in dem Glauben, diese zu schützen. Und erreicht damit - nichts. Außer, dass die Leute vom Forstamt mehr Arbeit haben.

Das hat jeder Spaziergänger im Wald schon einmal gesehen: Bäume, die grün und rot markiert sind. Die Markierungen stammen von den Förstern. Die grünen Bäume tragen ein "Z", die rot markierten ein "B". "Das 'Z' steht für Zukunftsbaum, das 'B' für Bedränger", erläutert Sonja Blum. Sie ist Studentin der Forstwirtschaft und verbringt gerade im Revier Dinslaken, zu dem auch Hünxe gehört, ihr praktisches Semester.

Bis dahin hofft er, dem Baumbeschmierer auf die Schliche gekommen zu sein. Denn der Scherzkeks marschiert nachts durch den Wald und übersprüht die Markierungen des Försters - sowohl die roten als auch die grünen. Beides macht keinen Sinn, sagt Herbrecht, der "über so viel vermeintliche Naturliebe" nur schmunzeln kann. Die grünen Bäume bleiben in jedem Fall stehen. Und die Tage der rot markierten Bäume sind gezählt. So oder so. Denn diese Bäume wachsen im Schatten anderer, hätten dort also langfristig keine Überlebenschance. Weil sie aber gleichzeitig zu aufdringlich für die Nachbarschaft sind und mindestens einem Zukunftsbaum dort mit ihren Ästen in die Krone greifen, gelten sie als Bedränger. Das Schicksal in Form der Motorsäge kommt häufig in Begleitung einer gut gelaunten Familie oder eines Vereins auf Tagesausflug. Denn die Forstämter sind nicht für die Hege und Pflege des Grüns verantwortlich - sondern sie haben auch wirtschaftliche Verpflichtungen. "7000 Kubikmeter Holz" muss allein der Forstbetriebsbezirk Dinslaken im Jahr verkaufen. Die schönsten Stämme "werden zu Furnier", sagt Herbrecht und weist auf die Bürotür seines Försterhauses in Hünxe. Die anderen kommen ins Sägewerk. Die Bäume, die weg müssen, aber zu dünn zur Vermarktung sind, werden zu Kaminholz. Und das darf man selber sägen - unter gewissen Voraussetzungen.

Ende Januar oder Anfang Februar ist der nächste Sägetermin geplant. Den genauen Tag verrät Michael Herbrecht wirklich nur denjenigen, die sich zum Selbersägen angemeldet haben (siehe Hinweis in der Infobox).

Die Reviere für die Säger legt der Förster fest. Und morgens an diesem Tag schaut er noch einmal, ob die roten und grünen Markierungen noch da sind. Zu gerne würde Herbrecht dem unbekannten Baumfreund begegnen. "Dann gäbe es bestimmt ein tolles Gespräch, nach dem er unsere Pflege-Arbeit mit anderen Augen sehen würde", ist er überzeugt.

(aha)