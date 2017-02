Stadt Willich: Brandserie aufgeklärt: Drei junge Männer gestehen

Nach intensiven, akribischen Ermittlungen ist es Kriminalbeamten gelungen, eine Serie von Bränden rund um Willich und Tönisvorst aufzuklären. Zwei 17-jährige aus Willich und ein 21-jähriger Krefelder werden beschuldigt, diese Brandstiftungen in wechselnder Tatbeteiligung begangen zu haben. Die drei jungen Männer haben die Taten gestanden, so die Polizei.

Seit einigen Wochen stellte die Kriminalpolizei eine Häufung von Sachbeschädigungen durch Anzünden von Müll- und Altkleidercontainern in Willich fest. Hinzu kamen Brandstiftungen in einer Garage in Willich, in zwei Gartenhäusern in St. Tönis sowie der Brand einer Strohmiete in Willich am 27. Januar auf einem Feld an der Landstraße 382 in der Nähe des Obsthofs Mertens. Die mit Hochdruck betriebenen Ermittlungen führten die Beamten im Laufe dieser Woche auf die Spur der drei Tatverdächtigen. Bei einer Durchsuchung stellten die Ermittler am Mittwoch mögliche Beweismittel sicher, die einer weiteren Auswertung bedürfen. In den sich anschließenden Vernehmungen, die gestern im Laufe des Tages beendet wurden, gaben die drei Beschuldigten ihre Tatbeteiligungen zu.

Insgesamt werden ihnen mindestens zehn Containerbrände in Willich sowie ein angezündeter Roller und fünf Sachbeschädigungen durch Inbrandsetzen von Containern in angrenzenden Städten vorgeworfen. Ebenfalls sind die drei geständig, in wechselnder Tatbeteiligung für die Brandstiftungen in einer Garage in Willich, an zwei Gartenhäusern in Tönisvorst sowie den Brand der Strohmiete in Willich verantwortlich zu sein. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen nicht auf das Konto der drei Männer gehen jedoch die Brandstiftungen im Mai 2015, bei denen zwei Fahrzeuge auf einem Innenhof an der Burgstraße in Willich und neun Autos in einem Carport an der unweit gelegenen Parkstraße brannten, so Polizeisprecherin Antje Heymanns auf Nachfrage unserer Redaktion.

Die drei bislang unbescholtenen jungen Männer gaben zu ihren Motiven an, dass sie ein sehr großes Interesse an "Blaulichteinsätzen der Feuerwehr" hätten und sich bei einem Feuerwehreinsatz beim Fotografieren der Feuerwehrarbeit auch kennengelernt hätten.

(msc)