Stadt Willich: Narren feiern auch ohne Prinzenpaar

In Willich beginnt der Saalkarneval am Samstag, 7. Januar, mit dem Biwak der Prinzengarde im Wahlefeldsaal in Neersen. Dort endet die Session am 27. Februar mit einer Party für Kinder. Von Willi Schöfer

Am 1. März ist definitiv die fünfte Jahreszeit zu Ende - aber vorher wird in Session in Willich fest gefeiert. Auch ohne ein Prinzenpaar soll es in Willich in den Sälen und auf den Straßen rund gehen. Die Garden und Gesellschaften haben mit den Vorbereitungen für den Karneval in den Sälen und auf der Straße begonnen. Den Anfang macht einmal mehr die Willicher Prinzengarde mit ihrem traditionellen Biwak am Samstag, 7. Januar, ab 13.11. Uhr im Wahlefeldsaal Neersen. Die Rheinische Post hat einige Termine zusammengestellt.

Willich: Etwas kleiner als sonst, aber dennoch mit viel Spaß an der Freud' will sich die Gesellschaft "Edelweiß" bei ihrer Galasitzung am Samstag, 11. Februar, in der Gaststätte Krücken ab 20.11 Uhr mit einer flotten Garde und einem bunten Unterhaltungsprogramm präsentieren. Aufgrund der Saalproblematik und einer zurückgegangenen Zahl an Aktiven gibt es erneut in Alt-Willich keine weiteren Sitzungen oder Hausfrauennachmittage mehr.

Anrath: Stolz können die Verantwortlichen von "Orpheus" darauf sein, dass sie bald ihren Saalkarneval mit der "Lady Time" im 30. Jahr durchführen. Zu diesem beliebten Event sind die Damen diesmal am 14., 15. und 16. Februar in die Josefshalle eingeladen. Erst gibt es Kaffee und Kuchen und dann jeweils ab 17.11 Uhr etwas auf die Ohren. Anlässlich des Jubiläums wurde das Programm sogar erweitert. Mit dabei sind unter anderem Lieselotte Lotterlappen, Et Zweijestirn und der Meerbuscher Zirkus Bügler. Karten-Abholtermine: 30. und 31. Januar, jeweils von 17.30 bis 19.30 Uhr, Vereinsheim "Orpheum", Fadheider Straße 3.

In Anrath geht es dann erst am Karnevals-Wochenende weiter. Erst sind die "Aach Blenge" am Samstag, 25. Februar, ab 20.11 Uhr, mit ihrer stark nachgefragten Kostümsitzung dran, ehe tags darauf um 13.11 Uhr der Karnevalszug durch die Anrather Straßen ziehen wird.

Schiefbahn: "Jecke Tön sind überall, denn wir feiern Karneval", dies ist das Motto der katholischen Frauengemeinschaft Schiefbahn, die am 5. und 6. Februar zu ihren beiden Sitzungen in die Kulturhalle einlädt. Am 5. Februar beginnt das jecke Programm "Marke Eigenbau" um 17.11 Uhr, am 6. Februar um 18.11 Uhr. Karten für diese Veranstaltungen werden am Nachmittag des 11. Januar im Jugendheim "Leuchtturm" ausgegeben.

Ein Wochenende später heißt es ebenfalls in der Kulturhalle "Ejal, ob tehuus oder em Saal, in Schibbahn fiere mer üverall". Beide Sitzungen der Katholischen Jungen Gemeinde (KJG) Schiefbahn, am 10. und 11. Februar, fangen am 19.11 Uhr an. Karten gibt es erst einmal am Freitag, 13. Januar, ab 20 Uhr, im "Leuchtturm". Die KJG veranstaltet außerdem an gleicher Stelle am Samstag, 11. Februar, ab 13.30 Uhr, eine Kinderkarnevalsparty.

Die Schiefbahner Gesellschaft "Torfmöps" organisiert wie in den Jahren zuvor den Altweiberball, der am Donnerstag, 23. Februar, um 19.11 Uhr in der Kulturhalle beginnt. Dort schließt sich am Samstag, 25. Februar, noch die Torfmöps-Kindersitzung an - ab 14.11 Uhr.

Neersen: Die von Detlev Nicola angeführte Gesellschaft "Schlossgeister" startet mit einer Kinderkarnevalsparty in die heiße Phase der Session. Im Wahlefeldsaal ist es am Samstag, 18. Februar, ab 15.11 Uhr, so weit. Am Karnevalssamstag, 25. Februar, beginnt an gleicher Stelle um 18.11 Uhr die Galasitzung.

Die feschen "Niersbienen" haben sich wieder einiges vorgenommen. Schöne Kostüme und starke Interpreten sind zu ihrer Sitzung am Montag, 20. Februar, ab 16.11 Uhr im Wahlefeldsaal angekündigt. Welche Kostüme dies vor allem sein werden, verrät schon das Motto: "Venedig, Gondeln, Maskenball, die Niersbienen feiern Karneval." Vorbestellungen im Internet unter www.niersbienen.de.

Prinzengarde und Festausschuss lassen natürlich auch noch bitten beziehungsweise stürmen. Denn auch ohne ein kleines oder großes Prinzenpaar wollen die Narren das Neersener Schloss dennoch in ihre Gewalt bekommen. Am Donnerstag, 23. Februar, dürfte es kurz nach 18.11 Uhr so weit sein. Der Schlossstürmung wird sich die Siegesfeier im Wahlefeldsaal anschließen.

Am Montag, 27. Februar, um 14.11 Uhr macht sich der Kinder-Karnevalszug ab dem Minoritenplatz auf den Weg; danach gibt es eine Party im Wahlefeldsaal.

