Stadt Willich: Randale an der Bütt: Kripo hat Tat aufgeklärt

Die Polizei hat die Täter geschnappt, die in der Nacht zum 20. Januar an einem Buswartehaus sowie am Schwimmbad "De Bütt" erheblichen Schaden angerichtet haben sollen. Ein Zeuge hatte die Polizei mit seinen Angaben auf die richtige Spur gebracht. Demnach werden sechs junge Willicher verdächtigt, diese Beschädigungen begangen zu haben. Die teilweise bereits polizeibekannten 15- bis 18-Jährigen hatten den Freitagabend zunächst gemeinsam in einer Jugendeinrichtung verbracht, so die Polizei. Nach Schließung des Treffs trennten sich teilweise die Wege, bevor man sich später wieder bei einem Freund zum privaten Weiterfeiern traf.