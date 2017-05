Stadt Willich: Verkehr in Neersen: CDU möchte Situation verbessern

Verkehr in Neersen: CDU möchte Situation verbessern

Die CDU Fraktion im Rat der Stadt Willich hat beantragt, dass die Stadtverwaltung prüfen möge, welche Möglichkeiten zur Verbesserung der Verkehrssituation im Bereich Levenweg/Niersweg/Virmondstraße in Neersen bestehen.

"Wir möchten, dass die Verwaltung ein Verkehrskonzept zur Regelung des Fahrzeugverkehrs vorlegt", sagt der Neersener Ratsherr Robert Brintrup. Verbesserungspotenzial sieht die Union insbesondere bei der Vermeidung von Schleichverkehr und dem Zustand der Straßen. "Der in großen Teilen einspurige Niersweg wird mehr und mehr als Schleichweg zwischen Viersen und Mönchengladbach zur Umgehung der Virmondstraße und der Ortsdurchfahrt Neersen in beide Richtungen genutzt wird. Hinzu kommen jetzt auch noch Baufahrzeuge. Die Verkehrsbelastung ist hier zu hoch", so Brintrup.

Quelle: RP