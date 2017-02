Xanten: Marktfete in Xanten: Regen trübt das Vergnügen

Marktfete in Xanten: Regen trübt das Vergnügen

Die Besucherzahlen der Vorjahre konnten gestern nicht erreicht werden. Im Rahmen der Marktfete verkaufte das Xantener Blutwurstkomitee seine letzten Lose. Von Dirk Möwius

Kein "Blutwurstsonntag" mit Zug, dazu ein verregneter, grauer Morgen - da konnten sich die Narren in Xanten und Umgebung wohl nicht so richtig zum Feiern auf dem Marktplatz motivieren. "Egal, was für ein Wetter wir haben, wir feiern", rief Werner van Gemmeren, der Vorsitzende des Xantener Blutwurstkomitees (XBK), zwar tapfer, aber es waren schon einmal deutlich mehr verkleidete Narren zur Marktfete auf den Großen Markt gekommen. Dabei wurde das Wetter im Laufe der Darbietungen schnell besser, dass Programm schien die Regenwolken zu vertreiben.

Der Musikzug Grün-Weiß und alle Garden des XCV brachten gute Karnevalslaune auf die Bühne. Bevor es von den DJs Musik bis zum Abwinken gab, spielten die Volleys noch live die bekanntesten Hits des rheinischen Karnevals. Die Preise, die bei der Verlosung gewonnen werden, konnten abgeholt werden. Zu gewinnen waren nicht nur viele gut brauchbare Trostpreise, sondern auch vier Akku-Gartenscheren, zehn Fritteusen, zehn Stabmixer, zehn Reiseföhns, drei Topfsets, zwölf LED-Lampen, zwölf Kaffeemaschinen, vier Drohnen, vier Fernseher, 20 Isolierkannen und sechs Handmixer.

FOTO: moew

FOTO: moew

Ein hochwertiger Gasgrill der Firma Rösle im Wert von 1300 Euro war der Hauptpreis. Die XBKler waren noch fleißig unterwegs, um zur Förderung des Xantener Karnevals zur Pflege des Brauchtums die letzten Lose an den Mann oder die Frau zu bringen. Schließlich soll es im nächsten Jahr wieder einen stattlichen Zug am Blutwurstsonntag in Xanten geben - bei strahlendem Sonnenschein.

Quelle: RP