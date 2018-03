Beim Casting im Pirates Action Theater wurden viele Statisten gefunden. Helfer für Catering und Aufbau sind weiter gesucht. Von Hildegard van Hüüt

Bereits zum dritten Mal wird das Pirates Action Theater das kleine Birtener Amphitheater in den Sommermonaten mit Leben füllen. Der Titel des Piratenstückes, das der Produktionsleiter Ralf Winterhoff für die diesjährige Saison geschrieben hat, lautet "Das Gold der Spanier" und es wird an den beiden letzten Wochenenden im Juli und am ersten Wochenende im August aufgeführt werden. 15 Schauspieler sind seit Monaten mit dem Auswendiglernen der Texte beschäftigt, auch das Erlernen der Rollen an sich erfordert viel Zeit.

Hatte sich das Ensemble bisher mit eigenen Leuten für die Inszenierung beholfen, so beabsichtigt es diesmal, Statisten und Komparsen aus der näheren Umgebung von Xanten mitmischen zu lassen, und deshalb hatte es für das vergangene Wochenende zu einem Casting eingeladen. "Elf Bewerber haben sich online angemeldet", erklärte Pressesprecherin Daniela Berg, sie ging allerdings davon aus, dass während der Wochenendtage, an denen das Ensemble seine Proben abhält, auch noch unangemeldete Bewerber den Weg ins Birtener Amphitheater finden werden.

Regisseur Jens Range konnte tatsächlich eine Vielzahl von zukünftigen Statisten und Komparsen auf den Zuschauerbänken begrüßen. Die Interessenten, die den weitesten Weg auf sich genommen hatten, waren Joyce und Ramona Blandow aus Aachen. Die 12-jährige Tochter und ihre Mutter gaben an, dass das Theaterspielen ihr liebstes Hobby sei und die Piraterie sie sehr interessiere. Mit diesen Erklärungen erfüllten die beiden Aachener Damen hinlänglich die Kriterien der Auswahl, die Berg mit den Worten "Ein großes Interesse am Theaterspielen und an der Piraterie" beschrieb. Petra Wittmann aus Rheinberg ließ wissen, dass ihr Interesse, bei einem weiteren Theaterstück mitzuwirken, der Grund für ihre Teilnahme an dem Casting sei.

Die Akteure auf der Bühne sind sicher sehr wichtig für den Erfolg des Stückes, stark gebraucht werden allerdings auch Helfer, die sich im Vorfeld um die Promotion und den Aufbau der Bühne kümmern. Das Ensemble würde sich allerdings auch über eine Unterstützung beim Catering und bei der Parkplatzeinweisung freuen.

Ob sich neben den etwa 20 Statisten für die Rollen der Piraten, Matrosen und Händler auch für all diese Tätigkeiten genügend ehrenamtliche Helfer finden werden, blieb am Samstag noch offen. Sicher ist hingegen, dass Captain Flint alias Ralf Winterhoff wieder mit seiner tapferen Crew in See stechen und sich bei diesem neuen Abenteuer auf die Suche nach dem Gold der Spanier begeben wird. Gissy Gisbers wird wieder die Rolle des sagenumwobenen Helden und Sandra Lüpertz die der geheimnisvollen Maria Lopez besetzen. Mit großer Vorfreude formulierte die gelernte Visagistin das Ziel der Bemühungen ihres Ensembles: "Wir würden uns freuen, wenn wir die Besucherzahlen vom vergangenen Jahr verdoppeln könnten."

Info Weitere Interessenten können sich noch per E-Mail an jblrange@gmail.com wenden.

