Top 10 Rheinland: Bayer-Werk Uerdingen

Das „Bayer-Werk“ in Uerdingen gehört eigentlich der Vergangenheit an; dennoch hört man noch häufig das Wort von „Bayer Uerdingen“, wenn der Chempark dort gemeint ist. Dort sind zwei bedeutende Industrie-Traditionen in Deutschland zusammengelaufen: Die heutige Bayer AG wurde im Jahr 1863 in gegründet, 1877 gründete der deutsche Chemiker und Unternehmer Edmund ter Meer (1852-1931) in Uerdingen die „Teerfarbenfabrik Dr. E. ter Meer & Cie.“, eine auf Textilfarben spezialisierte Chemiefabrik. Die Ter-Meer-Werke gingen 1925 im seinerzeit weltgrößten Chemieunternehmen, der später in die Kriegsverbrechen der NS-Zeit verstrickten „I.G. Farbenindustrie AG“, auf. Nach der Zerschlagung der „I.G. Farben“ nach dem zweiten Weltkrieg ging das Uerdinger Werk in der Bayer AG auf. Doch auch die Bayer-Ära ist zu Ende. Die letzte Bayer-Tochter in Uerdingen, Bayer Material Science (BMS), wird in ein börsennotiertes Unternehmen umgewandelt. Damit gibt es den Bayer-Konzern in Krefeld nicht mehr. Der Name aber wird noch lange nachhallen.