Top 10 Rheinland: Haus Zillertal

Das Ausflugslokal Haus Zillertal liegt mitten im historischen Gelpetal in Wuppertal-Cronenberg an der Stadtgrenze zu Remscheid. Das Gelpetal bietet vielfältige Freizeit- und Ausflugsmöglichkeiten zur Entspannung, Erholung und Abwechslung vom Alltag. Zur Stärkung nach einem Tag an der frischen Luft bietet das Haus Zillertal Klassiker wie die Bergische Kaffeetafel, aber auch Hauptgerichte aus Pfanne und Ofen. Das rustikale Ambiente rundet das Bergische Erlebnis ab.