Top 10 Rheinland Schattenplatz an der Itter Hilden

Es ist eine kleine, grüne Oase mitten in der Stadt. Wer sich vom schweißtreibenden Einkaufsbummel in Hilden ein wenig erholen will, muss nicht weit gehen. Einfach einen "Coffee to go" oder ein kühles Getränk mitnehmen, tief durchatmen und genießen.