Düsseldorf: Verletzte bei Kurden-Demo am Flughafen

Am Düsseldorfer Flughafen hat es gestern bei einer unangemeldeten Kurden-Demonstration mehrere Verletzte gegeben. Nach Angaben der Polizei hatten sich am Nachmittag rund 400 Demonstranten dort versammelt, um gegen den Militäreinsatz der Türkei in Nordsyrien zu protestieren. Dabei sollen laut Polizei mehrere Menschen verletzt worden sein. Die Polizei setzte beim Versuch, die Demonstration zu beenden, auch Pfefferspray ein. Ein Teil der Abflugebene sowie die Zufahrten waren zeitweise gesperrt, ebenso eine von drei Bordkartenkontrollen. Der Flugbetrieb lief aber weiter. Auch am Düsseldorfer Hauptbahnhof hatten Kurden demonstriert und Gleise blockiert. Es kam deshalb zu Verspätungen im Nahverkehr.