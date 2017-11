später lesen Viele Verletzte Nach Explosion in indischem Kraftwerk steigt Opferzahl auf 26 FOTO: dpa, dpm wie FOTO: dpa, dpm wie 2017-11-02T08:28+0100 2017-11-02T08:35+0100

Die Zahl der Todesopfer einer Explosion in einem Kraftwerk im Norden Indiens ist am Donnerstag auf 26 gestiegen. Am Mittwoch war neben einem neuen Dampfkessel eine Leitung zum Abtransport von Asche in die Luft geflogen.