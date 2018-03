später lesen Glück bei Landeanflug Passagiermaschine in Neuseeland kollidiert fast mit Drohne FOTO: dpa, shp vfd jhe FOTO: dpa, shp vfd jhe 2018-03-27T11:50+0200 2018-03-27T14:50+0200

Eine mit 278 Passagieren besetzte Maschine von Air New Zealand ist beim Landeanflug auf Auckland in Neuseeland beinahe mit einer Drohne zusammengeprallt. Es bestand sogar die Gefahr, dass das Gerät in die Turbine gezogen wird.

