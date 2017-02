später lesen Lkw in den Niederlanden Polizei findet Chemikalien für eine Milliarde Ecstasy-Pillen Teilen



Die niederländische Polizei hat eine große Menge an Chemikalien beschlagnahmt, mit denen Ecstasy hergestellt werden kann. Die Polizisten fanden die Stoffe am Donnerstag in einem Laster. Von Antje Seemann