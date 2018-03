später lesen Fall Skripal Spuren von Nervengift in Pub und Restaurant entdeckt FOTO: dpa, alh abl FOTO: dpa, alh abl 2018-03-11T13:09+0100 2018-03-11T13:09+0100

In England haben Ermittler Spuren eines Nervengifts in Gaststätten gefunden, in denen der vergiftete russische Ex-Spion Sergej Skripal gewesen war. Nun sollen mehrere Hundert Menschen ihre Kleidung vorsichtshalber waschen.