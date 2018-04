später lesen Protest gegen Umweltverschmutzung Staranwalt Buckel zündet sich selbst an und stirbt FOTO: ap FOTO: ap 2018-04-15T16:27+0200 2018-04-15T16:27+0200

In New York hat sich ein bekannter Anwalt und Aktivist aus Protest gegen die Umweltverschmutzung angezündet. Die Leiche von David Buckel wurde am Samstag in einem Park im Stadtteil Brooklyn gefunden.