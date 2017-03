Diebe lösen mit Rauchbomben Panik in Venedig aus

Am Markusdom

Um ein Juweliergeschäft am berühmten Markusplatz der italienischen Stadt Venedig auszurauben, haben mehrere Diebe Medienberichten zufolge Rauchbomben gezündet, um ihr Vorgehen zu verbergen.

Die Täter hätten damit offenbar eine Panik unter Touristen ausgelöst, hieß es am Freitag. Die Nachrichtenagentur Ansa berichtete, eine Rauchbombe sei nahe dem Glockenturm des Markusdoms gezündet worden, eine weitere in der Mitte des bekannten Platzes. Touristen und Händler hätten entweder ein Feuer oder einen möglichen Anschlag vermutet.

Polizei untersucht den Vorfall

Die Tageszeitung "Il Gazzettino" berichtete, ein Tourist, der an einem Café-Tisch im Freien saß, habe gesehen, wie eine Person eine Rauchbombe gezündet habe. Zwei weitere Personen hätten versucht, in ein Juweliergeschäft zu gelangen. Der Tourist alarmierte dem Bericht zufolge die Polizei. Die Täter seien in der Menschenmenge verschwunden.

Die italienische Polizei wollte Details zu dem Vorfall nicht bestätigen. Dieser werde untersucht, erklärte sie.

(isw/ap)