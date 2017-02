Ein 15-jähriges Mädchen ist in der Nacht zum Sonntag verschwunden. Nach Erkenntnissen der Polizei ist sie wohl kein Opfer einer Straftat geworden.

Man gehe nach dem aktuellem Stand davon aus, dass sich in dem Fall der vermissten 15-Jährigen aus Bad Säckingen keine Straftat ereignet habe, sagte ein Sprecher der Polizei. Es gebe mehrere Hinweise, denen jetzt nachgegangen werden müsse. Wo sich die 15-Jährige konkret befinde, sei aber noch völlig unklar.

Alle Möglichkeiten sollten daher offen gehalten werden, auch die, dass die 15-Jährige doch irgendwo festgehalten werde. Die öffentliche Fahndung läuft weiter, weil die Jugendliche minderjährig ist. Die Beamten suchen weiter nach ihr.

Das Mädchen verschwand in der Nacht zum Sonntag nach einer Fastnachtsveranstaltung. Die Jugendliche war mit ihrer Mutter und deren Lebensgefährten in ein Lokal in Laufenburg eingekehrt. Nach Angaben der Polizei ging sie dort auf die Toilette und kehrte nicht zurück.

Die Polizei suchte am Sonntag auch mit einem Spürhund ergebnislos nach der 15-Jährigen.

(rent/dpa)