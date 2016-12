später lesen Berlin Unbekannte wollen Obdachlosen anzünden FOTO: dpa, tok cul jhe FOTO: dpa, tok cul jhe Teilen

Twittern





2016-12-25T13:49+0100 2016-12-25T13:49+0100

Auf einem U-Bahnhof in Berlin haben Unbekannte in der Nacht zum ersten Weihnachtstag versucht, einen schlafenden Obdachlosen anzuzünden. Zuletzt hatten einige Gewalttaten in U-Bahnhöfen bundesweit Empörung ausgelöst.