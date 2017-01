später lesen Trauriger Fund Fuchs friert in der Donau ein FOTO: dpa, bwe wie FOTO: dpa, bwe wie Teilen

In Fridingen an der Donau hat ein Jäger diesen eingefrorenen Fuchs entdeckt. Offenbar ist das Tier in die dünne Eisdecke des Flusses eingebrochen und wenig später ertrunken.

