Bayern Zwei Menschen in Rott am Inn erstochen 2017-02-28T07:33+0100 2017-03-01T12:03+0100

Zwei Menschen sind in einer Wohnung in Bayern erstochen worden. Der Mann und die Frau wurden mit schweren Schnittverletzungen in einer Wohnung in Rott am Inn von Rettungskräften aufgefunden.