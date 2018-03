München: Das Glück liegt auf dem Land

In der Komödie "Zimmer mit Stall" will eine Münchnerin eine Pension eröffnen. Das hat Folgen.

Überteuerte Wohnungen, volle U-Bahnen und ein hektischer Alltag: Ja, die Großstadt hat auch ihre Tücken. Ruhe und Idylle verspricht dagegen das beschauliche Landleben abseits der Metropolen. In der Komödie "Zimmer mit Stall - Ab in die Berge" sucht eine Münchnerin ihr Glück auf dem Land - und lässt dafür nicht nur die Stadt hinter sich.

Sophie weiß genau, was sie will. Die österreichische Schauspielerin Aglaia Szyszkowitz (50) verkörpert die entscheidungsfreudige Stewardess, die es satt hat, Getränkewagen durch enge Gänge zu schieben und Tomatensaft auszuschenken. Stattdessen nimmt sie ihr Schicksal in die eigene Hand und das Erbe ihrer gestorbenen Mutter, um eine Pension zwischen saftigen Wiesen und imposanten Gipfeln zu eröffnen. Schnell ist auch ein passender, uriger Hof für sie und ihre kleine Familie im Münchner Umland gefunden: der Fuchsbichlerhof.

Doch Sophies Entscheidung kommt zu plötzlich für ihren französischen Ehemann Philippe (Francois Smesny), der eigentlich nach Paris ziehen wollte. Er reagiert anders, als es sich seine Frau wünscht und macht sich auf und davon. Doch die Powerfrau hält an ihrem Plan fest. Auch Teenie-Tochter Leonie (Alina Abgarjan) ist nicht begeistert von der Idee der Mutter und dem einfachen Landleben ("Das ist ja wie im Mittelalter."). Nach nur zwei Nächten versucht sie vergebens zurück in die Stadt zu fliehen. Da helfen auch keine "Friedens-Spätzle" mit "Gute-Laune-Salat", die dem Teenager als Aufmunterung aufgetischt werden.

Das Problem: Nur eine Bäckerei, ein Gasthaus und jede Menge Funklöcher. Ja, auch das Landleben hat seine Tücken. Doch Sophie trotzt den Widrigkeiten - auch wenn sie in der Dorfgemeinschaft nicht gleich mit offenen Armen empfangen wird.

"Zimmer mit Stall" von Regisseur Ingo Rasper zeigt fast klischeefrei, dass ein Leben außerhalb der Metropolen möglich und sinnvoll ist. Auch wenn der Film auf das ein oder andere typische Rollenbild nicht verzichten kann. Die Handlung habe auf jeden Fall Reihen-Potenzial, ist sich Schauspielerin Szyszkowitz sicher.

"Zimmer mit Stall - Ab in die Berge", Das Erste, 20.15 Uhr

(dpa)