später lesen Sat.1-Abnehm-Show Neue Staffel von "The Biggest Loser" startet am 15. Januar FOTO: SAT.1 / Martin Rottenkolber Teilen

Twittern





2017-01-09T11:58+0100 2017-01-09T13:56+0100

Für Fans der Abnehm-Show "The Biggest Loser" hat das Warten am 15. Januar ein Ende. Bei Sat.1 startet dann die neue Staffel. Wer von den 18 Teilnehmern am Ende am meisten abgespeckt hat, gewinnt.

Maximilian Krone Journalistenschüler Autor anschreiben Kontaktieren Sie den Autor Ihr Name Ihre E-Mail-Adresse Ihre Nachricht Spam-Schutz: Bitte ziehen Sie die richtige Form in das rechte Feld. Verschicken Maximilian Krone (maxk) ist Journalistenschüler der Rheinischen Post. zum Autorenprofil schließen