Aachen: FamilienfreundlicherStudiengang jetzt auch für Männer

Der bundesweit erste familienkompatible Studiengang "Soziale Arbeit" wird in Aachen auch für Väter angeboten. Das seit 1996 für Frauen neben der Familientätigkeit angebotene Studium stehe seit diesem Wintersemester auch Männern in gleicher Situation offen, sagte eine Sprecherin der Katholischen Hochschule Nordrhein-Westfalen. Die KatHO NRW reagiert damit auf gesellschaftliche Entwicklungen bei den Familienmodellen und auf die Vielfalt individueller Lebensentwürfe.

Für das kommende Wintersemester erhalte die KatHO schon jetzt eine Vielzahl von Anfragen, berichtet die Hochschule. Die Studienorganisation konzentriere sich zum einen auf den Unterricht vor Ort, der während des Semesters freitags und samstags in der KatHO NRW, Standort Aachen, stattfindet. Hinzu kommen das Eigenstudium, die regionalen Studiengruppen in Wohnortnähe der Studierenden sowie begleitete Praxisphasen. Studienvoraussetzung ist laut den Angaben die Fachhochschulreife, das Abitur oder eine Ausbildung - vorzugsweise im Sozialwesen oder in der Pflege.

Bewerben können sich Mütter und Väter, die sich ehrenamtlich engagieren. Leiterin des Studiengangs ist Marianne Genenger-Stricker. Die Bewerbungsfrist für das Wintersemester endet am 31. März. Infos unter www.katho-nrw.de/aachen

(kna)