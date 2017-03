US-Besuch der Kanzlerin: Trump soll Merkels Handschlag-Frage überhört haben

Hat US-Präsident Donald Trump Kanzlerin Angela Merkel in Washington absichtlich einen Handschlag verweigert, sogar nachdem sie ihn danach gefragt hatte? Diesen Vermutungen will das Weiße Haus nun entgegentreten, das klingt dann so: "Ich glaube nicht, dass er die Frage gehört hat", sagte Trumps Sprecher Sean Spicer dem Nachrichtenmagazin "Der Spiegel".

Bei Merkels erstem Besuch bei Trump hatte es im Oval Office kein nochmaliges Händeschütteln der beiden Politiker für die Kameras gegeben. Und das, obwohl Fotografen darum gebeten hatten. Als auch die Kanzlerin den Präsidenten nach einem Händedruck fragte, reagierte Trump zur erkennbaren Verwunderung Merkels nicht. Er verzog vielmehr das Gesicht und starrte geradeaus, während die Kameras liefen.

Merkel asks Trump: “Do you want to have a handshake?”

