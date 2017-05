"Global Marijuana March": Demos in vielen Städten für Legalisierung von Cannabis

Demos in vielen Städten für Legalisierung von Cannabis

In mehreren Städten haben sich Demonstranten für die Legalisierung von Cannabis eingesetzt. Die Aktion zum "Global Marijuana March" gab es den Veranstaltern zufolge bundesweit in 27 Städten - darunter Stuttgart, München, Berlin und Düsseldorf.

Der Deutsche Hanfverband ruft jährlich zu der Demonstration auf. In Stuttgart beteiligten sich an einem Marsch durch die Innenstadt nach Polizeiangaben rund 300 Menschen. Dahinter steht demnach eine internationale Bewegung.

In Deutschland hatten die Demonstrationen in diesem Jahr das Motto "Legalisierung macht Sinn!". "Der Staat könnte Steuern einnehmen und Arbeitsplätze schaffen", erklärte Georg Wurth, der Geschäftsführer des Deutschen Hanfverbands, am Samstag. "Polizei und Justiz könnten wichtigere Aufgaben übernehmen."

Ein neues Gesetz erlaubt es Ärzten seit März, Cannabis-Medikamente zu verschreiben, wenn alle übrigen Behandlungswege als ausgeschöpft gelten. Es ist allerdings umstritten.

(csi/dpa)