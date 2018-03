später lesen Kommunalwahlen in den Niederlanden Niederländische Rechtspopulisten ziehen in 30 Stadträte ein FOTO: dpa, jhe FOTO: dpa, jhe 2018-03-22T15:31+0100 2018-03-22T15:31+0100

Bei den Kommunalwahlen in den Niederlanden hat der Rechtspopulist Geert Wilders in zahlreichen Gemeinden Erfolge erzielt. Seine Partei für die Freiheit war in 30 Gemeinden mit Kandidaten angetreten und konnte in allen Mandate erringen.

