später lesen Bukarest Massenproteste gegen Rumäniens Regierung Teilen

Twittern





2017-02-03T19:13+0100 2017-02-04T07:08+0100

Wie 1989, als die Rumänen den kommunistischen Diktator Nicolae Ceausescu davonjagten, füllen seit über einer Woche wieder Menschenmassen das Zentrum von Bukarest. Zeitweise waren 300.000 auf den Straßen. An diesem Wochenende wird wieder in vielen Städten demonstriert. Auslöser war eine "Notverordnung", mit der die von der postkommunistischen PSD dominierte Regierung Korruption und Amtsmissbrauch unterhalb einer Schadenssumme von 45.000 Euro straffrei stellen will.