Nur eine geschlossene EU kann Trump stoppen

Donald Trump schlägt weiter wild um sich. Im Wahlkampf hatte er versprochen, an den Grundfesten dessen zu rütteln, was er verächtlich das Establishment nennt - was zum guten Teil aber auch die amerikanische Demokratie ausmacht. Gegen diesen ebenso chaotischen wie brutalen Feldzug regt sich zwar inzwischen Widerstand, aber wer sich dem Präsidenten und seiner Clique in den Weg stellt, wird einfach niedergewalzt. Trump wird sein Werk der Zerstörung wohl noch eine ganze Weile fortsetzen können. Und darauf müssen die Europäer sich vorbereiten. Von Matthias Beermann