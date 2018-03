später lesen Bratislava Slowakischer Regierungschef bietet Rücktritt an 2018-03-14T20:47+0100 2018-03-15T07:33+0100

Der slowakische Regierungschef Robert Fico hat am Abend überraschend seinen Rücktritt angeboten. Er wolle sein Rücktrittsangebot heute dem Staatspräsidenten Andrej Kiska übergeben. Allerdings stelle er Bedingungen für seinen Rücktritt, erklärte Fico nach Angaben der Nachrichtenagentur TASR. Dazu gehöre, dass seine sozialdemokratische Partei Smer das Vorschlagsrecht für einen Nachfolger behalte. Auslöser der Krise in dem EU- und Euro-Land war der Mord am Journalisten Ján Kuciak und seiner Verlobten Martina Kusnirova. Kuciak hatte zuletzt über Verbindungen der italienischen Mafia bis in höchste Regierungskreise recherchiert. Ficos Regierung war deshalb unter Druck geraten.