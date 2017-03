Stichwort: Strohfeuer

Heute ist wieder politischer Aschermittwoch. Da mag es erlaubt sein, an Edmund Stoiber zu erinnern, der in einer Rede einmal erst von "gludernder Lot" sprach, dann von "gludernder Flut" und schließlich von "lodernder Flut", wo doch lodernde Glut gemeint war. Stoibers Möchtegern-Nachnachfolger Markus Söder bemühte jetzt mit Blick auf die Umfragewerte der SPD ein ähnliches Bild, doch ohne überlieferte Stolperer - die Zahlen seien nicht bloß ein "Strohfeuer", nach dem Motto: Stroh brennt hell, aber kurz, bis zur Wahl erledigt sich das.

Söders Warnung ist in Stoibers Sinne. Dessen Glutrede begann nämlich so: "Es muss zu schaffen sein, wenn ich die CDU ansehe, die Repräsentanten an der Spitze, dann bedarf es nur noch eines kleinen Sprühens..." Sie müssen eben irgendwann selbst anfangen mit dem Sprühen. Heute? fvo

Quelle: RP