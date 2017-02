später lesen Keine Auszeichnung für deutsche Asse Dohmen und van As sind Welthockeyspieler 2017-02-23T10:12+0100 2017-02-23T10:12+0100

Die deutschen Asse sind bei der Wahl zum Welthockeyspieler leer ausgegangen. Statt der zweimaligen Olympiasieger Moritz Fürste und Tobias Hauke triumphierte der Belgier John-John Dohmen in der Kategorie Spieler des Jahres 2016. Als beste Spielerin wurde die Niederländerin Naomi van As ausgezeichnet. Fürste (2012) und Hauke (2013), Bronzemedaillengewinner von Rio, hatten zuvor jeweils einmal die begehrte Auszeichnung erhalten. In diesem Jahr waren zudem Kristina Reynolds als beste Torhüterin sowie Christopher Rühr, Timm Herzbruch und Nike Lorenz als beste Nachwuchsspieler nominiert, durften aber nicht jubeln. Christian Blasch (Mülheim) erhielt die Trophäe als bester Schiedsrichter.