Basketball-Bundesliga: Leichte Gehirnerschütterung bei Nationalspieler Staiger

2017-02-13T10:02+0100 2017-02-13T10:02+0100

Basketball-Nationalspieler Lucca Staiger vom deutschen Meister Brose Bamberg hat im Spiel bei den Frankfurt Skyliners (76:57) eine leichte Gehirnerschütterung erlitten. Dies teilten die Franken mit. Staiger war am Sonntag nach einem Zusammenprall mit dem Krankenwagen in eine Klinik gebracht worden, dort wurde die Diagnose gestellt. Der 100-malige Nationalspieler Staiger (28) konnte das Krankenhaus am Abend wieder verlassen.